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В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова

Международная панорама
18 мая, 2:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

При этом, по словам официального представителя ведомства, "нет сомнений в том", что российские СМИ якобы пытаются помешать работе западных изданий посредством распространения "неверной информации"

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© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти Украины должны найти способ защищать интересы страны, не подрывая при этом конституционный принцип свободы слова. Об этом в среду ТАСС заявил представитель Госдепартамента США на просьбу прокомментировать решение Киева заблокировать ряд российских сайтов и социальных сетей.

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По словам представителя Госдепа, "нет сомнений в том", что российские СМИ якобы пытаются помешать работе западных изданий посредством распространения "неверной информации", "в том числе, и на Украине", где Москва "использует другие средства для оказания крайне негативного влияния на работу правительства в Киеве".

"Несмотря на это, свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии и она закреплена в украинской конституции. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы", - резюмировал дипломат.

16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Украинские провайдеры уже начали блокировать эти ресурсы.

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