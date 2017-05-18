Трамп вновь заявил, что во время выборов не имел связей с иностранными государствами

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что его прошлогодняя президентская кампания не имела связей с иностранными государствами. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом заявлении после назначения бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования подозрений по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США.

"Как я много раз заявлял, тщательное расследование подтвердит то, что мы и так знаем - не существовало никакого сговора между моей президентской кампанией и каким-либо иностранным государством", - подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что "с радостью ждет скорейшего завершения" расследования. "Я никогда не буду прекращать бороться за людей и решать проблемы, которые имеют большое значение для будущего нашей страны", - заключил президент.

Республиканская партия США, которую представляет Трамп, множество раз отклоняла за последние месяцы призывы своих политических оппонентов - демократов - назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.