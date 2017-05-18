СМИ: глава МИД ФРГ надеется на помощь Вашингтона в урегулировании споров с Анкарой

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выразил в среду в ходе визита в Вашингтон надежду на то, что США выступят посредником в урегулировании спора между Берлином и Анкарой. Об этом сообщает агентство DPA. Германия и Турция не могут договориться о допуске немецких парламентариев на турецкую авиабазу Инджирлик, где несут службу военные Бундесвера.
"Я думаю, что американцы будут использовать свои возможности для обсуждения с турецкой стороной того, что отношения Турции и Германии должны измениться", - приводит агентство слова германского министра, сказанные по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Габриэль выразил уверенность в том, что партнеры по НАТО не должны давить друг на друга.
В понедельник турецкие власти проинформировали германское правительство об отказе допустить депутатов Бундестага на авиабазу Инджирлик. В ответ на это официальный Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, которые участвуют в операции западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В качестве приоритетного варианта рассматривается перевод военных в Иорданию.