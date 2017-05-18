Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство Турции в США обвинило курдов в драке у резиденции посла в Вашингтоне

Международная панорама
18 мая, 3:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В официальном заявлении диппредставительства говорится, что связанные с Рабочей партией Курдистана демонстранты "агрессивно спровоцировали приветствовавших президента мирных граждан Турции и США"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Турецкое посольство в США распространило официальный комментарий по поводу произошедшей во вторник вечером стычки у резиденции посла Турции в Вашингтоне Сердара Кылыча. В заявлении диппредставительства утверждается, что потасовку затеяли курдские боевики.

"Группы, связанные с Рабочей партией Курдистана, которая считается и в Турции, и в США террористической организацией, без разрешения собрались на Шеридан-серкле в непосредственной близости от резиденции посла, где находился тогда президент Турции. Демонстранты агрессивно спровоцировали приветствовавших президента мирных граждан Турции и США, которые вынуждены были прибегнуть к самообороне", - говорится в заявлении.

Дипмиссия надеется, что в будущем для предотвращения подобных инцидентов будут применяться большие меры безопасности.

Во вторник вечером у резиденции посла Турции в США произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, причем двое получили серьезные ранения, еще двое были арестованы. Прилегающий к резиденции район был оцеплен полицией, движение автотранспорта там временно приостанавливали. Позже в Госдепартаменте США сообщили, что в стычке участвовали сотрудники служб безопасности Турции, и выразили обеспокоенность произошедшим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
2
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
3
Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним
4
ЦБ выявил нарушения при продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
5
СМИ: Трампа привели в ярость публикации об увольнении его пресс-секретаря
6
Globo: в Бразилии зарегистрирован запрос об импичменте Темера
7
Reuters: Трамп хочет призвать страны Персидского залива сформировать альянс подобный НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама