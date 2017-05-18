Посольство Турции в США обвинило курдов в драке у резиденции посла в Вашингтоне

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Турецкое посольство в США распространило официальный комментарий по поводу произошедшей во вторник вечером стычки у резиденции посла Турции в Вашингтоне Сердара Кылыча. В заявлении диппредставительства утверждается, что потасовку затеяли курдские боевики.
"Группы, связанные с Рабочей партией Курдистана, которая считается и в Турции, и в США террористической организацией, без разрешения собрались на Шеридан-серкле в непосредственной близости от резиденции посла, где находился тогда президент Турции. Демонстранты агрессивно спровоцировали приветствовавших президента мирных граждан Турции и США, которые вынуждены были прибегнуть к самообороне", - говорится в заявлении.
Дипмиссия надеется, что в будущем для предотвращения подобных инцидентов будут применяться большие меры безопасности.
Во вторник вечером у резиденции посла Турции в США произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, причем двое получили серьезные ранения, еще двое были арестованы. Прилегающий к резиденции район был оцеплен полицией, движение автотранспорта там временно приостанавливали. Позже в Госдепартаменте США сообщили, что в стычке участвовали сотрудники служб безопасности Турции, и выразили обеспокоенность произошедшим.