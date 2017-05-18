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Мишел Темер отверг обвинения в попытке подкупа инициатора импичмента Руссефф

Международная панорама
18 мая, 3:56 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Пресс-служба президента Бразилии сообщила, что он "не участвовал и не давал разрешения на какие-либо действия, которые были бы призваны помешать сотрудничеству экс-парламентария с правосудием"

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер отверг обвинения в попытке подкупа бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Куньи - инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. Соответствующее заявление обнародовала в среду пресс-служба главы государства.

"Президент Мишел Темер никогда не просил платить за молчание бывшего депутата Эдуарду Куньи. Он не участвовал и не давал разрешения на какие-либо действия, которые были бы призваны помешать сотрудничеству экс-парламентария с правосудием", - отмечено в документе. Глава государства признал, что в марте текущего года он встречался с предпринимателем Жоэсли Батистой, однако в данном диалоге не было элементов, "компрометирующих президента". "Президент настаивает на необходимости полного и глубокого расследования всех заявлений, появившихся в прессе", - говорится в заявлении.

13 мая телеканал Globo сообщил, что бразильский депутат от оппозиционной партии "Реди" направил спикеру нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте Темера.

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Темер, Мишел
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