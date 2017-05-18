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СМИ: в Сенате США потребовали от Турции извинений за драку в Вашингтоне

Международная панорама
18 мая, 4:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Сенаторы-республиканцы, в числе которых Марко Рубио и Тед Круз, отметили, что инцидент "нарушает самые элементарные нормы демократии и является оскорблением Соединенных Штатов"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Группа американских сенаторов-республиканцев выступила с заявлением в адрес турецкой стороны после потасовки у вашингтонской резиденции посла Турции в США Сердара Кылыча во вторник вечером. Парламентарии требуют от Анкары извинений, сообщила в среду американская газета The Hill, специализирующаяся на освещении работы Конгресса США.

"Несколько турецких должностных лиц участвовали в нападении на демонстрантов, что нарушает самые элементарные нормы демократии и является оскорблением Соединенных Штатов и той ценности, которую мы придаем праву на свободу слова, отраженному в нашей конституции. Мы призываем турецкое правительство немедленно извиниться за участие в драке должностных лиц", - цитирует издание заявление сенаторов. Подписи под петицией поставили Марко Рубио, Тед Круз, Том Коттон и Майкл Ли.

Во вторник вечером у резиденции посла Турции в США произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. Драка произошла в то самое время, когда в дипмиссии находился турецкий лидер Тайип Эрдоган. В результате пострадали девять человек, причем двое получили серьезные ранения, еще двое были арестованы. Позже в Госдепартаменте США сообщили, что в стычке участвовали сотрудники служб безопасности Турции, и выразили обеспокоенность произошедшим.

Ранее стало известно, что полиция Вашингтона намерена предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях. Согласно сведениям СМИ США, американские стражи порядка задержали у резиденции двух охранников Эрдогана, но впоследствии освободили их по запросу американского внешнеполитического ведомства.

Само посольство Турции в США обвинило в разжигании драки у резиденции посла в Вашингтоне членов запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана.

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