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Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

Международная панорама
18 мая, 4:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Президент США напомнил, что его администрация в данный момент "проводит переоценку своей политики в отношении Ирана"

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп 17 мая продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В указе глава государства выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой отрасли. "После пристальной оценки доклада, направленного в Конгресс США информационным управлением министерства энергетики, и других факторов, в том числе экономических условий в мире и увеличения добычи топлива некоторыми странами, я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", - отметил глава государства.

Президент США пообещал "пристально следить за ситуацией". Однако Трамп напомнил, что его администрация в данный момент "проводит переоценку своей политики в отношении Ирана", а также выполняет обязательства по соглашению об иранской ядерной программе. В связи с этим "Соединенные Штаты в настоящее время не прилагают усилий для сокращения продаж сырой нефти Ираном", заключил президент.

В среду министерство финансов США добавило в санкционные списки имена еще трех человек и четырех структур, которые имеют отношение к программе Ирана по разработке баллистических ракет.

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