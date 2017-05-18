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Fox: в штате Вашингтон хотят изменить закон об ответных мерах на ядерный удар

Международная панорама
18 мая, 5:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Поводом послужили испытания КНДР баллистических ракет и опасения, что одной из целей Пхеньяна может стать Сиэтл

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Законодательная ассамблея (парламент) американского штата Вашингтон выдвинул инициативу с целью ликвидировать оговорку в законе 1984 года, которая не позволяет властям предпринимать меры на случай ядерного удара. Как сообщил в среду телеканал Fox News, поводом для этого стали участившиеся испытания баллистических ракет КНДР и опасения, что одной из наиболее вероятных целей Пхеньяна станет Сиэтл - крупнейший город штата.

В Сиэтле расположены крупный порт, а также штаб-квартиры таких корпораций, как Boeing, Microsoft и Amazon. Совсем рядом действует крупная военно-морская база, где, по сведениям телеканала, хранится до 1,3 тыс. ядерных боеголовок - около четверти всего арсенала США.

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В законе штата, вступившем в силу в 1984 году, есть оговорка о том, что планы чрезвычайных мер "не могут включать подготовку к экстренной эвакуации или переселению жителей в преддверии ядерного удара". В то время этот закон учитывал завершение холодной войны и снижение напряженности между США и Советским Союзом, однако сейчас потерял свою актуальность. Поправку, призванную исключить данное положение из закона, подготовила группа парламентариев, в том числе члены верхней палаты республиканец Марк Милошиа, а также демократы Дэвид Фрокт и Гай Палумбо.

"Я считаю эту оговорку нелепой и глупой, подобием того, как страус прячет голову в песок при приближении опасности. Если вероятность (ядерного удара) есть, то надо к этому быть готовым", - отметил Милошиа. "Когда я впервые услышал о таком законе, то подумал, что это розыгрыш. Нас, законодателей, огорошили известием, что, оказывается, мы не вправе формировать планы на случай такого кошмара", - подчеркнул Палумбо.

"У нас нет конкретного плана мероприятий на случай ядерной атаки", - признал директор Военного департамента чрезвычайного управления Вашингтона Роберт Эзелли. По его словам, ведомство ввиду ограниченных ассигнований готовится только к наиболее вероятным сценариям, включая землетрясения, наводнения и террористические акты.

Новая американская администрация уже неоднократно озвучивала жесткую позицию в отношении КНДР, подчеркивая, что все варианты действий, включая военный, остаются на столе. Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а всего в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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