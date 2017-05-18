Глава Пентагона считает необходимым вклад НАТО в разрешение ситуации в Афганистане

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает необходимым вклад стран - участниц НАТО в разрешение ситуации в Афганистане перед тем, как минобороны завершит составление рекомендаций для нового военного плана по увеличению контингента американских войск в исламской республике. Министр рассказал журналистам о своей позиции в среду во время встречи с министром обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в Пентагоне.
"Мы работаем над ним (планом военных действий по Афганистану - прим. ТАСС), и мы будем, очевидно, ровно сотрудничать с нашими союзниками, пока мы принимаем окончательное решение, - подчеркнул он. - Мы не примем окончательного решения без вклада со стороны союзников (по НАТО)".
"Важнее разобраться во всем как следует, чем составить его второпях", - считает министр.
На прошлой неделе на слушаниях в Конгрессе директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил о необходимости США и НАТО менять свою стратегию по стабилизации ситуации в Афганистане. "Нам необходимо действовать совершенно иначе по сравнению с тем, как мы вели себя раньше", - подчеркнул он. Если США и НАТО не изменят свою стратегию, уверен генерал-лейтенант, то движение "Талибан" (запрещено в РФ) добьется значительного прогресса на поле боя.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что один из возможных вариантов действий состоит в отправке в Афганистан по крайней мере 3 тыс. американских солдат и офицеров и обращение к странам НАТО с призывом направить в Афганистан контингент такой же численности. Ссылаясь на слова представителя администрации, газета указала, что президент США Дональд Трамп хочет "начать побеждать" и его поддерживают в этом высокопоставленные деятели его администрации. Как ожидается, окончательное решение по стратегии действий в Афганистане он примет до саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая.