Замглавы налоговой службы Австралии подозревается в причастности к финансовым махинациям

СИДНЕЙ, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Заместитель комиссара Австралийской налоговой службы (АТО) Майкл Крэнстон был отстранен от исполнения своих обязанностей на неопределенный срок и 13 июня должен будет предстать перед судом по обвинению в злоупотреблении своим служебным положением. Об этом сообщила заместитель комиссара федеральной полиции Австралии Линн Клоуз, рассказав о проведенных сотрудниками федеральной полиции массовых обысках и арестах в рамках "Операции Эльбрус".

В обысках, проведенных в Сиднее и Вуллонгонге, было задействовано свыше 300 полицейских, в результате были арестованы девять человек. Большинство из них предстанут перед судом в середине июня по обвинениям в финансовых махинациях и отмывании денег. Среди арестованных - сын Крэнстона Адам и дочь Лорен Энн. По данным полиции, участники преступного синдиката в результате масштабных махинаций в налоговой сфере похитили у государства свыше 165 миллионов долларов (более $120 миллионов).

"В данный момент мы не считаем, что ему (Майклу Крэнстону) было что-либо известно о финансовых махинациях", - подчеркнула Клоуз. Вместе с тем она уточнила, что замглавы АТО, судя по всему, использовал свое служебное положение, чтобы получить информацию о закрытой аудиторской проверке сына.

Комментируя в интервью радиостанции 2GB сегодняшние события, министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон сказал, что не может пока обсуждать какие-либо детали расследования, поскольку оно продолжается. "Это, безусловно, очень серьезное расследование, которое подтверждает, что никто из нас не находится выше закона", - отметил министр.