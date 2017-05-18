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Министр юстиции Боливии заявил, что власти Чили отказали ему во въезде

Международная панорама
18 мая, 6:03 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Президент Боливии Эво Моралес осудил решение чилийских властей, назвав их действия антидемократическими и нарушающими права человека

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Власти Чили не разрешили въехать в республику министру юстиции Боливии Эктору Арсе, который собирался встретиться с находящимися там под стражей боливийцами. Об этом он сообщил в среду в своем Twitter.

"Республика Чили отказала нам в визе и возможности защищать в соответствии с законом наших соотечественников", - написал он, приложив к сообщению фотографию аннулированной визы.

Президент Боливии Эво Моралес осудил решение властей соседней страны. "Чего боится и что скрывает Чили? Эти антидемократические и нарушающие права человека действия говорят сами за себя", - написал он в своем Twitter.

На прошлой неделе власти Чили также отказали во въезде председателю Палаты сенаторов парламента Боливии Хосе Альберто Гонсалесу и его коллеге из Палаты депутатов Габриеле Монтаньо. В тоже время они выдали визу Арсе, который воспользовался ей для посещения города Икике, где находятся под стражей боливийцы. Кроме того, в марте чилийские власти не разрешили въехать в страну министру обороны Боливии Рейми Феррейре. Тогда причиной отказа были резкие высказывания главы ведомства в адрес правительства республики и ее президента Мишель Бачелет.

19 марта чилийская полиция взяла под стражу семь сотрудников боливийской таможни и двух военных. Власти Боливии убеждены, что в момент взятия под стражу их соотечественники сопровождали грузовик с чилийскими номерами, в котором, по их данным, находилась контрабанда. В Сантьяго утверждают, что боливийцы были задержаны за кражу грузовика на территории Чили.

В июле прошлого года чилийские власти расторгли подписанное с Боливией соглашение о безвизовом режиме для дипломатов, чиновников и членов правительства. Поводом послужил несогласованный с Сантьяго визит экс-министра иностранных дел Боливии Давида Чокеуанки, в ходе которого он обрушился с резкой критикой на чилийское правительство. Обычных граждан решение не коснулось.

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