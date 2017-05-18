СМИ: Новая Зеландия и Япония будут вместе продвигать ТТП

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СИДНЕЙ, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Новая Зеландия и Япония договорились объединить усилия для продвижения Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), реализация которого был поставлена под вопрос после выхода из него США. Об этом сообщил в интервью газете New Zealand Herald премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш, который провел в Токио переговоры с главой правительства Японии Синдзо Абэ.
"Мы очень довольны состоявшимися переговорами, их результаты оказались лучше, чем я ожидал, - признался новозеландский премьер. - Новая Зеландия и Япония занимают единую позицию, и это создает условия для присоединения других стран к нашим усилиям по реализации Соглашения".
Участниками заключенного в 2016 году в Окленде соглашения о формировании крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония, однако новый хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты не будут в нем участвовать.
До сих пор Соглашение о ТТП ратифицировали лишь Япония и Новая Зеландия. Как сообщил Билл Инглиш, судьба ТТП будет предметно обсуждаться на предстоящей на следующей неделе во Вьетнаме встрече министров торговли 11 стран-участниц, которая пройдет по председательством новозеландского министра торговли и государственных предприятий Тодда Макклея.
"Мы убеждены в том, что не имеет смысла проводить новые переговоры по тексту соглашения, - уточнил Билл Инглиш. - В текст необходимо внести лишь технические изменения, касающиеся реализации соглашения без США".