Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Новая Зеландия и Япония будут вместе продвигать ТТП

Международная панорама
18 мая, 5:59 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

По словам новозеландского премьера Билла Инглиша, Токио и Веллингтон занимают единую позицию, что создает условия для присоединения других стран к усилиям двух страны по реализации Соглашения

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Новая Зеландия и Япония договорились объединить усилия для продвижения Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), реализация которого был поставлена под вопрос после выхода из него США. Об этом сообщил в интервью газете New Zealand Herald премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш, который провел в Токио переговоры с главой правительства Японии Синдзо Абэ.

"Мы очень довольны состоявшимися переговорами, их результаты оказались лучше, чем я ожидал, - признался новозеландский премьер. - Новая Зеландия и Япония занимают единую позицию, и это создает условия для присоединения других стран к нашим усилиям по реализации Соглашения".

Участниками заключенного в 2016 году в Окленде соглашения о формировании крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония, однако новый хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты не будут в нем участвовать.

До сих пор Соглашение о ТТП ратифицировали лишь Япония и Новая Зеландия. Как сообщил Билл Инглиш, судьба ТТП будет предметно обсуждаться на предстоящей на следующей неделе во Вьетнаме встрече министров торговли 11 стран-участниц, которая пройдет по председательством новозеландского министра торговли и государственных предприятий Тодда Макклея.

"Мы убеждены в том, что не имеет смысла проводить новые переговоры по тексту соглашения, - уточнил Билл Инглиш. - В текст необходимо внести лишь технические изменения, касающиеся реализации соглашения без США".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Инглиш, Билл
Страны
Новая Зеландия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
2
Конгресс США хочет обязать президента ввести санкции против союзников Сирии
3
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
4
Постпред США при ООН допустила повторение сирийского сценария в Венесуэле
5
ЦБ выявил нарушения при продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
6
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
7
Reuters: Трамп хочет призвать страны Персидского залива сформировать альянс подобный НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама