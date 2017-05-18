СМИ: США не станут запрещать провоз электроники на рейсах из Европы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Власти США по итогам переговоров с представителями ЕС отказались от идеи введения запрета на пронос ноутбуков и другой крупной электроники в самолеты, прибывающие в Штаты из стран Европы. Об этом сообщила на своем сайте вещательная корпорация Би-би-си.

Отмечается, что такое решение было принято экспертами и представителями властей США и Евросоюза в ходе четырехчасовой встречи в Брюсселе. По данным Би-би-си, в заявлении по итогам встречи упоминается, что на рассмотрении находится ряд других мер для обеспечения безопасности полетов, при этом не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

О том, что Вашингтон может запретить проносить ноутбуки в салон самолетов, прибывающих в США из европейских стран, стало известно на прошлой неделе. Евросоюз выразил желание в срочном порядке обсудить с США потенциальный запрет. В понедельник в пресс-службе министерства национальной безопасности (МНБ) страны сообщили, что окончательное решение будет обсуждаться на встрече в Брюсселе.

Аналогичную норму США уже ввели в конце марта в отношении рейсов из 10 крупных международных аэропортов, расположенных в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катаре и в Объединенных Арабских Эмиратах. В Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. В связи с этим, в салон с собой можно брать только мобильный телефон, устройства крупнее нужно сдавать в багаж. Нарушение авиакомпанией данного правила грозит ей отзывом лицензии на полеты в США.