Китай впервые испытал в воздухе новый боевой вертолет

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ПЕКИН, 18 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) впервые успешно испытала в воздухе боевой вертолет Zhi-19E, предназначенный для экспорта в другие страны. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Вертолет был опробован на одном из аэродромов в Харбине (административный центр северо-восточной провинции Хэйлунцзян). Легкая боевая машина, получившая от разработчиков название "Черное торнадо", создана на основе вертолета Zhi-9, однако имеет целый ряд конструкторских модификаций и отличий. Некоторые параметры и опции могут изменяться производителем в индивидуальном порядке по желанию заказчика. По словам разработчиков, эта новинка "обеспечит уверенный выход продукции китайского вертолетостроения на внешние рынки".
Отличительная особенность новой летной машины - в полете она издает гораздо меньше шума, чем Zhi-9. Конструкторы также повысили степень ее безопасности при нахождении в воздухе, усовершенствовав систему, предотвращающую затягивание инородных предметов в район винтовых лопастей, - при низкой высоте полета это может вывести вертолет из строя. Разработчики также внесли изменения в конструкцию кабины вертолета, сделав пилотов менее уязвимыми при лобовой атаке противника.
Zhi-19E - специализированный легкий вертолет. Машина рассчитана на двух летчиков, ее вес составляет 4 тонны. Она имеет пуленепробиваемый антиаварийный топливный бак, способна нести противотанковые и воздушные ракеты, прочие виды вооружений. Прежде всего этот вертолет предназначен для поражения тяжелой бронетехники и танков.