СМИ: полиция ищет организаторов взрыва в историческом центре Бангкока

БАНГКОК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Полиция Таиланда ведет поиски организаторов и исполнителей взрыва в историческом центре Бангкока, в результате которого 15 мая пострадали два человека. Об этом сообщает газета The Nation.

Взрыв прогремел у здания Национального театра в столице Таиланда поздно вечером в понедельник. Однако правоохранительные органы несколько дней опровергали данные о том, что в центре города, где сейчас в связи с трауром по королю Раме IX круглосуточно наблюдается массовое скопление людей, сработало именно взрывное устройство. Официальные лица объясняли произошедшее взрывом трубы в одной из рекламных конструкций, находившейся под высоким давлением.

"Было использовано взрывное устройство небольшой мощности с часовым механизмом аналогичное тому, что использовалось для организации взрыва 5 апреля", - заявил заместитель главы национальной полиции Сривара Рансибрахманакун. 5 апреля у здания бывшего управления по выпуску государственной лотереи в Бангкоке произошел взрыв, в результате которого пострадали двое муниципальных служащих.

Глава полиции Бангкока Санит Махатаворн сообщил журналистам, что правоохранители намеренно дезинформировали общественность, чтобы "сбить злоумышленников с толку и помочь расследованию". Сейчас эксперты изучают записи с камер видеонаблюдения, пытаясь идентифицировать возможных преступников.

Ранее вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван заявил, что правоохранительные органы и спецслужбы Таиланда усилили меры безопасности в преддверии трехлетия военного переворота, произошедшего в королевстве 22 мая 2014 года. "В то время как приближается третья годовщина, определенные группы могут попытаться дискредитировать правительство и Национальный совет по поддержанию мира и порядка", - сообщил генерал Вонгсуван.