Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: полиция ищет организаторов взрыва в историческом центре Бангкока

Международная панорама
18 мая, 6:35 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Ранее сообщалось, что причиной взрыва у здания Национального театра в столице Таиланда стало высокое давление в трубе в одной из рекламных конструкций

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Полиция Таиланда ведет поиски организаторов и исполнителей взрыва в историческом центре Бангкока, в результате которого 15 мая пострадали два человека. Об этом сообщает газета The Nation.

Взрыв прогремел у здания Национального театра в столице Таиланда поздно вечером в понедельник. Однако правоохранительные органы несколько дней опровергали данные о том, что в центре города, где сейчас в связи с трауром по королю Раме IX круглосуточно наблюдается массовое скопление людей, сработало именно взрывное устройство. Официальные лица объясняли произошедшее взрывом трубы в одной из рекламных конструкций, находившейся под высоким давлением.

"Было использовано взрывное устройство небольшой мощности с часовым механизмом аналогичное тому, что использовалось для организации взрыва 5 апреля", - заявил заместитель главы национальной полиции Сривара Рансибрахманакун. 5 апреля у здания бывшего управления по выпуску государственной лотереи в Бангкоке произошел взрыв, в результате которого пострадали двое муниципальных служащих.

Глава полиции Бангкока Санит Махатаворн сообщил журналистам, что правоохранители намеренно дезинформировали общественность, чтобы "сбить злоумышленников с толку и помочь расследованию". Сейчас эксперты изучают записи с камер видеонаблюдения, пытаясь идентифицировать возможных преступников.

Ранее вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван заявил, что правоохранительные органы и спецслужбы Таиланда усилили меры безопасности в преддверии трехлетия военного переворота, произошедшего в королевстве 22 мая 2014 года. "В то время как приближается третья годовщина, определенные группы могут попытаться дискредитировать правительство и Национальный совет по поддержанию мира и порядка", - сообщил генерал Вонгсуван.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
2
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
3
Конгресс США хочет обязать президента ввести санкции против союзников Сирии
4
Грузопассажирский паром впервые начнет курсировать между Россией и КНДР
5
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
6
ЦБ выявил нарушения при продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
7
На Украине подали в суд на Порошенко из-за санкций против российских интернет-ресурсов
Темы дня
Загрузка...
Реклама