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Токио заявил Сеулу протест из-за захода исследовательского судна в зону у спорных островов

Международная панорама
18 мая, 6:46 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

По мнению правительства Японии, Южная Корея должна была предварительно запросить разрешение на ведение подобной деятельности у островов Такэсима (Токто)

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ТОКИО, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония заявила протест Южной Корее в связи с заходом южнокорейского исследовательского судна в акваторию спорных островов Такэсима (Токто), которую японская сторона считает своей исключительной экономической зоной. Об этом сообщило министерство иностранных дел Японии.

Отмечается, что судно Hae Yang 2000 в среду находилось примерно в 40 км к западу от архипелага и, предположительно, занималось обследованием морского дна при помощи специального оборудования. По мнению правительства Японии, Сеул должен был предварительно запросить разрешение на ведение подобной деятельности в этом районе. Протест направлен внешнеполитическому ведомству Южной Кореи, а также в южнокорейское посольство в Токио.

Архипелаг Такэсима - группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря, которое корейцы называют Восточным морем. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются Вооруженными силами Республики Корея, которая держит там небольшой гарнизон.

Токио утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, в свою очередь заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.

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