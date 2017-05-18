В США присяжные оправдали сотрудницу полиции, обвинявшуюся в убийстве афроамериканца

СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации ТрампаЭкономика и бизнес 18 мая, 7:53
СМИ: один из первых компьютеров Apple выставят на торги в ГерманииОбщество 18 мая, 7:45
Минобороны опубликовало видео ко Дню Балтийского флотаАрмия и ОПК 18 мая, 7:30
Более 1,5 тыс. га леса горит в Сибири и на Дальнем ВостокеПроисшествия 18 мая, 7:12
На станциях московского метро "Калужская" и "Новые Черемушки" произошло задымлениеМосква 18 мая, 6:45
Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 18 мая, 6:38
"Кливленд" победил "Бостон" в первом матче серии плей-офф НБА, Джеймс набрал 38 очковСпорт 18 мая, 6:27
СМИ: в штабе Трампа знали о расследовании в отношении Флинна еще до его назначенияМеждународная панорама 18 мая, 6:12
"Оттава" обыграла "Питтсбург" и вышла вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛСпорт 18 мая, 5:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Суд присяжных в американской Талсе (штат Оклахома) признал сотрудницу полиции этого города невиновной в убийстве безоружного афроамериканца. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.
Сотрудницу правоохранительных органов Бетти Шелби обвиняли в убийстве темнокожего Теренса Кратчера. Инцидент произошел 16 сентября 2016 года.
Мужчина возвращался к своей машине, оставленной им на шоссе с работающим мотором, когда к нему подошли Шелби и другой полицейский. Они приказали Кратчеру поднять руки и не двигаться, однако тот нагнулся, предположительно, с целью взять нечто из салона авто через опущенное боковое стекло. В этот момент коллега Шелби парализовал мужчину с помощью электрошокера, а сама сотрудница полиции применила табельное оружие, выстрелив в неподвижно лежавшего на земле человека.
В октябре 2016 года судмедэксперты опубликовали отчет о токсикологической экспертизе. Из документа следовало, что в крови Кратчера были обнаружены следы лекарства галлюциногенного действия. Эксперты пришли к выводу, что незадолго до убийства Кратчер "находился в состоянии интоксикации фенилциклидином". Данное лекарство, как отмечали СМИ, вызывает у человека состояние эйфории, чрезмерной самоуверенности, а также чревато депрессией и возникновением различных маний.
В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, в основном афроамериканцев. Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк. В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.