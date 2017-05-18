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В США присяжные оправдали сотрудницу полиции, обвинявшуюся в убийстве афроамериканца

Международная панорама
18 мая, 7:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Согласно результатам судмедэкспертизы, в крови убитого Теренса Кратчера были обнаружены следы лекарства галлюциногенного действия

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Суд присяжных в американской Талсе (штат Оклахома) признал сотрудницу полиции этого города невиновной в убийстве безоружного афроамериканца. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Сотрудницу правоохранительных органов Бетти Шелби обвиняли в убийстве темнокожего Теренса Кратчера. Инцидент произошел 16 сентября 2016 года.

Мужчина возвращался к своей машине, оставленной им на шоссе с работающим мотором, когда к нему подошли Шелби и другой полицейский. Они приказали Кратчеру поднять руки и не двигаться, однако тот нагнулся, предположительно, с целью взять нечто из салона авто через опущенное боковое стекло. В этот момент коллега Шелби парализовал мужчину с помощью электрошокера, а сама сотрудница полиции применила табельное оружие, выстрелив в неподвижно лежавшего на земле человека.

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В октябре 2016 года судмедэксперты опубликовали отчет о токсикологической экспертизе. Из документа следовало, что в крови Кратчера были обнаружены следы лекарства галлюциногенного действия. Эксперты пришли к выводу, что незадолго до убийства Кратчер "находился в состоянии интоксикации фенилциклидином". Данное лекарство, как отмечали СМИ, вызывает у человека состояние эйфории, чрезмерной самоуверенности, а также чревато депрессией и возникновением различных маний.

В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, в основном афроамериканцев. Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк. В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.

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