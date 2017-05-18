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Япония намерена проследить за действиями РФ в отношении КНДР в связи с запуском парома

Международная панорама
18 мая, 7:22 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

По словам генсека японского кабмина Ёсихидэ Суга, Токио считает необходимым, чтобы все страны оказывали давление на Пхеньян для его привлечения к диалогу

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ТОКИО, 18 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония намерена проследить за тем, какое влияние на усилия других стран по решению проблемы ядерной и ракетной программ Пхеньяна окажет открытие паромного сообщения между РФ и КНДР. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

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"Мы считаем необходимым, чтобы все страны оказывали давление на Северную Корею для ее привлечения к диалогу. В связи с этим мы хотели бы проследить за тем, как подобные действия РФ повлияют на международные усилия по северокорейской проблеме. С нашей точки зрения нужно, чтобы все страны, включая Россию, тесно взаимодействовали с целью предотвращения провокаций (со стороны Пхеньяна - прим. ТАСС) и соблюдения резолюций ООН", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать запуск парома между РФ и КНДР. По словам Суги, Япония намерена изложить свою позицию по этому вопросу, задействовав дипломатические каналы с Москвой.

Принадлежащее КНДР судно Mangyongbong-92 в среду отправилось из города Расон во Владивосток с небольшой группой китайских туристов на борту. Утром 18 мая паром прибыл в российский порт.

В апреле этого года Япония еще на два года продлила односторонние санкции в отношении Пхеньяна. Они предусматривают полный запрет на все прямые и косвенные экспортно-импортные операции с КНДР, в том числе и через третьи страны. Полностью прекращены любые виды транспортного сообщения между Японией и КНДР. В Японию запрещено прибывать также судам третьих стран, которые ранее заходили в порты Северной Кореи.

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