Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидеры Японии и Южной Кореи договорились возобновить ежегодные контакты

Международная панорама
18 мая, 8:01 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Стороны также решили в сотрудничестве с США усиливать давление на КНДР, чтобы заставить ее отказаться от ракетно-ядерной программы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 18 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Япония и Южная Корея решили возобновить так называемую челночную дипломатию на высшем уровне, когда лидеры двух соседних стран ежегодно наносят визиты друг другу. Такая договоренность достигнута 18 мая на встрече в Токио японского премьер-министра Синдзо Абэ и депутата южнокорейского парламента Мун Хи Сана - специального представителя нового президента страны Мун Чжэ Ина, сообщает информационное агентство Kyodo.

После беседы посланник заявил журналистам, что оба соседних государства "разделяют общие ценности демократии и рыночной экономики". Он сообщил, что передал Абэ письмо президента Мун Чжэ Ина, в котором выражается надежда на возобновление контактов на высшем уровне. Предполагается, что первая встреча лидеров двух стран может состоятся в июле на саммите Группы двадцати в Гамбурге.

В ходе беседы, передает агентство, стороны также договорились в сотрудничестве с США усиливать давление на КНДР, чтобы заставить ее отказаться от ракетно-ядерной программы.

Регулярные контакты между лидерами Южной Кореи и Японии были прерваны в 2011 году из-за конфликтов, связанных с разными толкованиями событий, происходивших во время колониального господства Токио на Корейском полуострове в первой половине прошлого века.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
2
СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"
3
Конгресс США хочет обязать президента ввести санкции против союзников Сирии
4
Грузопассажирский паром впервые начнет курсировать между Россией и КНДР
5
В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
Полиция обнаружила фото ребенка с заклеенным скотчем ртом, сделанное в детсаду Ангарска
Темы дня
Загрузка...
Реклама