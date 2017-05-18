Лидеры Японии и Южной Кореи договорились возобновить ежегодные контакты

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ТОКИО, 18 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Япония и Южная Корея решили возобновить так называемую челночную дипломатию на высшем уровне, когда лидеры двух соседних стран ежегодно наносят визиты друг другу. Такая договоренность достигнута 18 мая на встрече в Токио японского премьер-министра Синдзо Абэ и депутата южнокорейского парламента Мун Хи Сана - специального представителя нового президента страны Мун Чжэ Ина, сообщает информационное агентство Kyodo.
После беседы посланник заявил журналистам, что оба соседних государства "разделяют общие ценности демократии и рыночной экономики". Он сообщил, что передал Абэ письмо президента Мун Чжэ Ина, в котором выражается надежда на возобновление контактов на высшем уровне. Предполагается, что первая встреча лидеров двух стран может состоятся в июле на саммите Группы двадцати в Гамбурге.
В ходе беседы, передает агентство, стороны также договорились в сотрудничестве с США усиливать давление на КНДР, чтобы заставить ее отказаться от ракетно-ядерной программы.
Регулярные контакты между лидерами Южной Кореи и Японии были прерваны в 2011 году из-за конфликтов, связанных с разными толкованиями событий, происходивших во время колониального господства Токио на Корейском полуострове в первой половине прошлого века.