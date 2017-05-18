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СМИ: более 60% французов довольны новым составом правительства

Международная панорама
18 мая, 9:08 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

54% респондентов также сообщили, что верят в эффективную работу нового кабинета министров, передает BFM-TV

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ПАРИЖ, 18 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 60% французов заявили, что довольны новым составом правительства Франции, сформированным под началом назначенного в понедельник премьер-министра Эдуара Филиппа. Таковы данные опроса, проведенного социологической службой Elabe для телеканала BFM-TV.

Согласно данным соцслужбы, 54% респондентов также сообщили, что верят в то, что сформированный состав кабинета министров будет работать эффективно. Опрос был проведен 17 мая в интернете. В нем участвовали 937 французов старше 18 лет.

Накануне в Париже был представлен состав нового правительства Франции. В него вошли 22 человека: 18 министров и четыре государственных секретаря; 11 мужчин и 11 женщин. Из них трое получили особый статус государственного министра. Это мэр Лиона, один из влиятельнейших политиков из рядов Социалистической партии Жерар Колон, назначенный на пост главы МВД, многолетний лидер французских "зеленых" Николя Юло, получивший должность министра экологического перехода, и лидер центристского "Демократического движения" Франсуа Байру, ставший министром юстиции.

Единственным представителем прежнего состава правительства, перешедшим в новый кабинет министров, стал Жан-Ив Ле Дриан - один из ближайших соратников бывшего президента Франсуа Олланда. В новом кабмине Ле Дриан получил должность министра Европы и иностранных дел.

Во главе оборонного ведомства на смену Ле Дриану пришла евродепутат, представитель центристов Сильви Гулар. Важнейшая должность министра экономики в правительстве правоцентриста Эдуара Филиппа досталась его однопартийцу из числа "Республиканцев" Брюно Ле Мэру, который в ноябре занял четвертое место на праймериз правых.

Новое правительство Франции сформировано после президентских выборов, второй тур которых 7 мая завершился победой Эмманюэля Макрона. В понедельник новый президент назначил премьер-министром мэра Гавра Эдуара Филиппа, поручив ему сформировать кабинет министров.

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