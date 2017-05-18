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Переговоры по Сирии в Астане не будут переносить из-за выставки EXPO-2017

Международная панорама
18 мая, 9:27 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

У Казахстана достаточно потенциала, чтобы в рамках EXPO принять на своей площадке очередную встречу астанинского процесса, рассказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов

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АСТАНА, 18 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстан не намерен переносить сроки международной встречи высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии из-за проведения в это время в Астане выставки EXPO-2017. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на пресс-конференции в правительстве.

"Вопрос о переносе ни по срокам, ни по месту проведения не стоит. Я думаю, что у Казахстана достаточно сегодня потенциала, чтобы в рамках EXPO принять на своей площадке очередную встречу астанинского процесса", - сказал Абдрахманов, отвечая на вопрос о возможном переносе переговоров из-за проведения международной выставки EXPO-2017.

3-4 мая в Астане прошла четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии. В переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также высокие представители ООН, Иордании и США. Стороны решили провести следующую встречу высокого уровня в Астане в середине июля 2017 года и договорились за две недели до этого организовать предварительные консультации на экспертном уровне в Анкаре.

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