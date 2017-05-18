МИД Казахстана: сроки саммита прикаспийских государств зависят от готовности конвенции

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АСТАНА, 18 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Сроки проведения саммита прикаспийских государств в Казахстане зависят от степени готовности конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на пресс- конференции в правительстве.
"Саммит прикаспийских государств планируется для принятия долгожданной конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Мы в ближайшее время на уровне экспертов согласуем всеобъемлющий документ, который будет регулировать правовой статус Каспия", - информировал Абдрахманов.
По его словам, в ближайшее время "планируется встреча на экспертом уровне и на уровне послов по особым поручениям и специальных представителей в Ашхабаде". "После этого будет созван совет министров иностранных дел прикаспийских государств в Ашхабаде. И затем, по мере готовности конвенции о правовом статусе Каспийского моря, будут определены конкретные сроки проведения саммита прискаспийских государств в Астане. Его сроки будут зависеть от степени готовности конвенции", - уточнил глава МИД.