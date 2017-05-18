В Ереване открылось первое заседание парламента Армении нового созыва

ЕРЕВАН, 18 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Первое заседание парламента - Национального собрания Армении - VI созыва открылось в четверг в Ереване. Законодательный орган страны избран на очередных выборах, которые состоялись 2 апреля. Депутатам, а их в новом парламенте 105, предстоит избрать спикера, трех вице-спикеров, один из которых представляет оппозицию, и председателей постоянных комиссий парламента.

Первое заседание Национального собрания ведет депутат Князь Гасанов, представляющий курдскую общину Армении. Он старший по возрасту среди коллег (ему 72 года), и, в соответствии с регламентом, именно ему предстоит вести заседание до избрания спикера. Гасанов поблагодарил "народ, власти и президента Армении" за представительство национальных меньшинств в парламенте республики.

Представителям наиболее многочисленных национальных меньшинств Армении, согласно Избирательному кодексу, выделены места в парламенте республики. Это езиды, русские, ассирийцы и курды. Посланцы езидской, ассирийской и курдской общин избраны по списку РПА, русская Татьяна Микаелян - по списку блока "Царукян".

Слово католикоса

Парламентариев благословил глава Армянской апостольской церкви Верховный патриарх, Пресвятейший католикос всех армян Гарегин II. Первосвятитель пожелал депутатам новоизбранного парламента Армении единства, свободы и любви.

"Различия во взглядах и точках зрения, однако, никогда не должны становиться причиной раздора и нетерпимости, препятствовать плодотворному осуществлению высокой и ответственной миссии Национального собрания", - считает архипастырь.

Первые выборы после реформы

Очередные парламентские выборы были первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой Армения переходит к парламентской форме правления.

Согласно поправкам к конституции, новый парламент сформирован исключительно по многопартийной пропорциональной избирательной системе. Выборы по одномандатным мажоритарным избирательным округам больше проводиться не будут. По замыслу властей, такой порядок призван укрепить политическую систему Армении, повысить роль партий. В выборах участвовали 5 политических партий и 4 предвыборных блока.

Согласно объявленным ЦИК официальным итогам голосования, победу одержала Республиканская партия Армении (РПА), которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Эта правоконсервативная партия получила 58 из 105 мандатов.

В законодательный орган прошли еще 3 политические силы - центристские блоки "Царукян" (31 мандат) и "Елк" ("Выход") (9 мандатов), а также левонационалистическая партия "Дашнакцутюн" (7 мандатов).