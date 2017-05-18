Суд в Киеве начал заседание по делу о госизмене Януковича без видеосвязи с обвиняемым

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КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, при этом режим видеоконференции с обвиняемым обеспечен не был. Об этом корреспондент ТАСС передает с места события.
На прошлом подготовительном заседании, которое состоялось 4 мая, было рассмотрено несколько ходатайств, в частности суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе по видеосвязи.
Адвокаты экс-президента Украины просят Облонский районный суд разъяснить решение от 4 мая. Как передает корреспондент ТАСС, такое ходатайство озвучил на заседании адвокат Виталий Сердюк.
По его словам, без этого невозможно реализовать видеосвязь, поскольку необходимо прояснить ряд вопросов, в том числе: как будет устанавливаться личность экс-президента во время видеосвязи, необходимо ли присутствие представителей обвинения непосредственно около Януковича в этот момент.
Защита экс-президента 15 мая направила обращение в Министерство юстиции РФ и Ростовский областной суд с просьбой организовать видеоконференцию. Как пояснил ранее ТАСС Сердюк, обращение было направлено в РФ для того, чтобы участие Януковича в заседании было организовано в соответствии с украинским законодательством. При этом Сердюк отметил, что ответ из Ростовского суда о том, что "каких-либо проблем для организации (видеоконференции) нет", защита получила, остается только "в порядке Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам получить запрос от украинской стороны".
В ответе суда (копия имеется в распоряжении ТАСС) на запрос адвоката Януковича отмечается, что при поступлении соответствующего обращения Оболонского районного суда оно будет рассмотрено в установленном порядке.
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ), в свою очередь, убеждена, что "участие Януковича в подготовительном судебном заседании предполагается не посредством международной правовой помощи, поэтому нет необходимости суду обращаться в государственные органы РФ". Как заявила пресс-секретарь главы ведомства Лариса Сарган, "Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу три варианта видеосвязи с судом, где бы он ни находился в момент судебного заседания".