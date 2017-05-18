Верующие Украины проводят молебен под Радой, опасаясь запрета деятельности УПЦ МП

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Молебен с участием не менее сотни православных верующих проходит под стенами Верховной рады Украины. Таким образом люди пытаются обратиться к депутатом с просьбой не принимать законы, согласно которым под угрозой может оказаться деятельность в стране Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Это не митинг, не политическая акция, это молебен. Верующие люди пытаются обратиться к народным депутатам через молитву, чтобы не принимались антирелигиозные, антигражданские антиконституционные законы, которые сегодня Рада вынесла на рассмотрение", - заявил представитель синодально-информационного отдела УПЦ МП, епископ Климент в эфире телеканала "112 Украина".

В четверг в Верховной раде запланировано рассмотрение в первом чтении двух законопроектов, которые в результате могут привести к запрету на территории страны УПЦ МП.

Вместе с тем замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Алексей Гончаренко сообщил в четверг, что эти законопроекты фактически сняты с повестки дня. "Мы должны триста раз подумать, прежде чем влезать через законодательные акты в вопросы, связанные с церковью. Считаю, что мы не должны их рассматривать, и рассматривать мы их не будем", - сказал он.