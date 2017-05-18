Суд Киева отказался вызывать Януковича через Минюст России и Ростовский областной суд

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказал в просьбе защиты экс-президента Украины Виктора Януковича об организации видеоконференции с ним через процедуру международной правовой помощи.

"Относительно международной правовой помощи для вызова обвиняемого в суд и обращения через Минюст РФ и Ростовский областной суд отказать", - заявил судья.

Одновременно была удовлетворена часть ходатайства защиты о том, чтобы суд предоставил разъяснения предыдущего решения от 4 мая, по которому была удовлетворена просьба об обеспечении участия бывшего главы украинского государства в судебном процессе посредством видеосвязи. "Ходатайство удовлетворить и предоставить разъяснения", - сказал судья.

По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, без разъяснений невозможно реализовать видеосвязь, поскольку необходимо прояснить ряд вопросов, в том числе: как будет устанавливаться личность экс-президента во время видеосвязи, необходимо ли присутствие представителей обвинения непосредственно около Януковича в этот момент.

Адвокат попросил суд о перерыве, чтобы донести позицию суда до своего клиента, однако ему было отказано.