Суд Киева отказался вызывать Януковича через Минюст России и Ростовский областной суд

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КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказал в просьбе защиты экс-президента Украины Виктора Януковича об организации видеоконференции с ним через процедуру международной правовой помощи.
"Относительно международной правовой помощи для вызова обвиняемого в суд и обращения через Минюст РФ и Ростовский областной суд отказать", - заявил судья.
Одновременно была удовлетворена часть ходатайства защиты о том, чтобы суд предоставил разъяснения предыдущего решения от 4 мая, по которому была удовлетворена просьба об обеспечении участия бывшего главы украинского государства в судебном процессе посредством видеосвязи. "Ходатайство удовлетворить и предоставить разъяснения", - сказал судья.
По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, без разъяснений невозможно реализовать видеосвязь, поскольку необходимо прояснить ряд вопросов, в том числе: как будет устанавливаться личность экс-президента во время видеосвязи, необходимо ли присутствие представителей обвинения непосредственно около Януковича в этот момент.
Адвокат попросил суд о перерыве, чтобы донести позицию суда до своего клиента, однако ему было отказано.