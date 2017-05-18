Вандалы осквернили памятник генералу Ватутину в Киеве

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Неизвестные облили краской памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева. Об этом сообщает телеканал "112. Украина".

"В Киеве красной краской облили памятник генералу Ватутину, расположенный в Мариинском парке, неподалеку от здания Верховной рады. На месте события уже работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник", - говорится в сообщении.

В столичной полиции данный инцидент пока не комментируют.

Это уже не первый случай надругательства над памятником за последнее время. Так, 19 апреля украинские радикалы из организации "Национальный корпус" повесили на монумент табличку с надписью: "Палач, уничтоженный украинскими националистами". Они также потребовали снести памятник. В МИД РФ возмутились действиями радикалов и призвали украинские власти "принять необходимые меры по недопущению осквернения памяти тех, кто спасал мир от коричневой чумы".

Николай Ватутин - Герой Советского Союза, генерал армии. Под его командованием 1-й Украинский фронт провел Киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Генерал погиб от рук украинских националистов из Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину.