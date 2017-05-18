Глава ЛНР назвал Украину концлагерем, жители которого борются за выживание

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Нынешняя Украина превратилась в концлагерь, узникам которого ежедневно приходится бороться за свое существование. Такое заявление сделал на открытии в Луганске международной научно-практической конференции "Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности" глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий.

"Украина все больше и больше напоминает концлагерь, в котором абсолютно бесправным узникам каждый день приходится бороться за свое существование", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

"Пропаганда войны и насилия, беззаконие, языковой геноцид, разжигание национальной и религиозной ненависти давно стали официальной политикой Киева. Причем это тотальное нарушение гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека декларируется как победа европейских ценностей. Если это европейские ценности, то образца 1941 года, когда главой "евросоюза" был Адольф Гитлер", - подчеркнул глава ЛНР.

"Очередной абсурдной попыткой украинских маргиналов лишить народ его истории можно считать закон о запрете георгиевской ленты, который на днях был принят в стенах Верховной рады, а также запрет на российские социальные сети", - отметил Плотницкий.