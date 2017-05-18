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МИД Турции считает полезным поменять координатора США по борьбе с ИГ

Международная панорама
18 мая, 11:41 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

По словам Мевлюта Чавушоглу, Бретт Макгурк открыто поддерживает Рабочую партию Курдистана и "Силы народной самообороны", которых Турция считает террористами

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АНКАРА, 18 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости найти замену координатору США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретта Макгурка.

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"Макгурк стал координатором, спецпредставителем по борьбе с ИГ при администрации Барака Обамы. Макгурк открыто поддерживает Рабочую партию Курдистана и "Силы народной самообороны" (СНС, сирийские курды). Мы открыто говорили об этом Рексу Тиллерсону (госсекретарь США), сказали, что Макгурка надо менять", - сказал министр в эфире телеканала NTV. Чавушоглу отметил, что "меры НАТО по защите турецкого воздушного пространства (от угроз с сирийской стороны - прим. ТАСС) недостаточны".

Говоря о борьбе с СНС, которые Турция считает террористами, он заявил, что республика "будет применять меры противодействия против СНС в рамках правил реагирования на угрозы". "А в вопросах борьбы с ИГ у нас есть условия: мы не будем участвовать ни в каких операциях вместе с СНС. Бороться с ИГ можем мы вместе с Россией, Саудовской Аравией, Катаром, СНС нам не нужны", - заявил министр.

Он отметил, что в ходе переговоров президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа 16 мая американская сторона "показала, что она более честна, и оружие, передаваемое СНС, не будет использовано против Турции". "Также США дали гарантии, что после операции в Ракке этот город будет отдан под управление арабского населения Сирии. Союзники должны держать слово, мы теперь после ситуации с Манбиджем подходим к этому более щепетильно", - сказал Чавушоглу.

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