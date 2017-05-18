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Минск и Москва проведут консультации по вопросам въезда иностранцев в Белоруссию и РФ

Международная панорама
18 мая, 11:50 UTC+3 МИНСК МИНСК 18, мая. /ТАСС

В ходе консультаций также будут обсуждаться вопросы защиты прав и интересов граждан двух государств

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МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Вопросы въезда иностранных граждан на территорию Белоруссии и Российской Федерации будут обсуждаться 23-24 мая в Москве в рамках консульских консультаций между министерствами иностранных дел двух государств. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

"Стороны рассмотрят вопросы деятельности консульских служб Республики Беларусь и Российской Федерации, изменения в законодательстве, которые регулируют порядок въезда иностранных граждан в Беларусь и Россию", - отметил представитель внешнеполитического ведомства. Также, по словам Мирончика, в ходе консультаций будут обсуждаться вопросы защиты прав и интересов граждан двух государств.

Белорусскую делегацию возглавит начальник главного консульского управления Игорь Фисенко, российскую - директор консульского департамента МИД Евгений Иванов.

9 января нынешнего года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП Национальный аэропорт Минск на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая все государства Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию. МВД Белоруссии гарантировало, что не допустит их проникновения на территорию Российской Федерации. 

С 15 мая авиарейсы, прибывающие в Российскую Федерацию из Белоруссии и отправляющиеся в обратном направлении, были переведены в международные секторы (терминалы) российских аэропортов. В данном случае пограничный контроль для россиян и белорусов не предусмотрен, они лишь должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон, который необходимо сохранять по прибытии в Россию из Белоруссии. В Минске заявили, что Белоруссия не будет проводить пограничный контроль на внутренних авиарейсах с Россией.

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