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Глава ЛНР предложил подумать о создании Союза непризнанных государств

Международная панорама
18 мая, 12:39 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 18, мая. /ТАСС

Игорь Плотницкий пояснил, что ничто не мешает непризнанным государствам признать друг друга, объединиться и решать свои вопросы

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Игорь Плотницкий

Игорь Плотницкий

© Тарас Дудник/ТАСС

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий предложил подумать о создании Союза непризнанных государств. Об этом он сообщил в четверг в Луганске на открытии международной научно-практической конференции "Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности".

"Может быть, имеет смысл подумать о других вопросах - о создании своего СНГ - Союза непризнанных государств? Ведь если мы живем по одному - да, нам очень сложно, но если нас не признал кто-то и почему-то, что мешает нам признать друг друга, объединиться и решать свои и экономические, и политические вопросы, если это получается? Ведь наши народы дали нам право на это. Так почему мы не хотим или не можем его использовать?" - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

По мнению Плотницкого, нужно объединить усилия непризнанных республик и начать помогать друг другу. "Ну, не хотят нас признавать, разве у нас на этом жизнь закончилась? Вы видите, чем живет ЛНР, многие из вас видели, чем живет ДНР, Абхазия, Осетия и многие другие. Мы живем и работаем, и процветаем, никто нам, кроме нас самих, на данный момент не будет помогать или не хочет помогать, так давайте помогать друг другу!" - добавил он.

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