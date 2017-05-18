Глава ЛНР предложил подумать о создании Союза непризнанных государств

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий предложил подумать о создании Союза непризнанных государств. Об этом он сообщил в четверг в Луганске на открытии международной научно-практической конференции "Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности".

"Может быть, имеет смысл подумать о других вопросах - о создании своего СНГ - Союза непризнанных государств? Ведь если мы живем по одному - да, нам очень сложно, но если нас не признал кто-то и почему-то, что мешает нам признать друг друга, объединиться и решать свои и экономические, и политические вопросы, если это получается? Ведь наши народы дали нам право на это. Так почему мы не хотим или не можем его использовать?" - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

По мнению Плотницкого, нужно объединить усилия непризнанных республик и начать помогать друг другу. "Ну, не хотят нас признавать, разве у нас на этом жизнь закончилась? Вы видите, чем живет ЛНР, многие из вас видели, чем живет ДНР, Абхазия, Осетия и многие другие. Мы живем и работаем, и процветаем, никто нам, кроме нас самих, на данный момент не будет помогать или не хочет помогать, так давайте помогать друг другу!" - добавил он.