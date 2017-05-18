ЛНР: Киев вновь сорвал разведение сил у Станицы Луганской

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ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Украинская сторона в четверг вновь сорвала предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Михаил Филипоненко.
"Сегодня в ходе очередной попытки разведения сил и средств ЛНР продемонстрировала готовность к отводу, запустив ракету белого цвета, но реакции с украинской стороны так и не последовало. Таким образом, украинское командование сорвало разведение сил и средств", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.
Ранее народная милиция ЛНР неоднократно заявляла о готовности отвести вооружение в районе Станицы Луганской при условии одновременных ответных действий со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.
Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, России, ОБСЕ, а также главами ЛНР и ДНР в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод многократно срывался.