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Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы

Международная панорама
18 мая, 13:28 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

По словам участников группы, их не пустили на места бывших поселений, которые находятся вблизи российских военных объектов

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© EPA/KIMIMASA MAYAMA, архив

ТОКИО, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Бывшие японские жители "северных территорий" - так в Японии называют южные Курилы - остались недовольны тем, как прошла их первая в этом году безвизовая поездка на острова архипелага. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Как отмечает агентство, наибольшее сожаление у японской стороны вызвало то, что группу не пустили в места бывших поселений, которые они планировали посетить.

"Это заслуживает сожаления. Мы рассчитывали, что после встречи на высшем уровне процедура будет упрощена. Но ситуация лишь ухудшилась", - сказал возглавлявший группу 78-летний Сэйсиро Сумидзу, чьи слова приводит Kyodo.

При этом агентство подчеркивает, что места, которые хотели посетить бывшие японские жители, находятся вблизи российских военных объектов, и во все предыдущие поездки доступ к ним также был закрыт.

Согласно утвержденной на этот год программе безвизовых обменов, южные Курилы должны посетить девять групп японцев. Для российских граждан по данной программе будет организовано шесть поездок на Хоккайдо и в Токио. Ожидается, что в этом году в рамках безвизовых обменов южные Курилы посетят 520 японцев, а Японию - 339 россиян. Южные Курильские острова в безвизовом порядке на специальном теплоходе "Этопирика" могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты.

Безвизовые поездки

Визиты на безвизовой основе такого рода проводятся с 1991 года. За этот период в Японии побывали более 8 тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тысяч японцев. При этом сейчас Москва и Токио прорабатывают возможность запуска чартерных авиарейсов на эти острова для их бывших жителей с целью расширения программы обменов.

По итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина в Москве 27 апреля была достигнута договоренность об увеличении числа пунктов въезда на южные Курилы для их бывших жителей из числа японцев, которые посещают могилы своих родственников или ездят туда в рамках программы безвизовых обменов. Стороны также договорились о запуске авиарейса на южные Курильские острова для их бывших жителей.

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