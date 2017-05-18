Генсек НАТО полностью исключает боевые операции в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 18 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Североатлантический альянс исключает проведение боевых операций в Сирии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на Совет ЕС по обороне в Брюсселе.

"Очень важно понимать, что НАТО не принимает участие ни в каких боевых действиях. И об этом не было никаких запросов", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать коалицию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. "НАТО должна продолжать поддержку коалиции, независимо от того, присоединяемся мы формально к коалиции или нет", - отметил генсек.

В настоящее время альянс снабжает коалицию разведывательной информацией, предоставляя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS (АВАКС), и обучает иракские силы безопасности.