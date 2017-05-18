Генсек НАТО полностью исключает боевые операции в Сирии

Около шести тысяч билетов продано на матч ЧМ по хоккею Россия - ЧехияСпорт 18 мая, 14:04
На Урале представят фрагменты метеоритов, найденных в пустынях Омана и ИранаНовости Урала 18 мая, 13:56
Сбербанк продал 50% ОФЗ для населения из общего объема 7,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 18 мая, 13:54
Кадыров получил почетную грамоту за оказание содействия РосгвардииПолитика 18 мая, 13:51
Баскетболист ЦСКА Кулагин не сыграет в полуфинале Евролиги с "Олимпиакосом"Спорт 18 мая, 13:51
РЖД предложили Китаю увеличить объем финансирования ВСМ "Москва - Казань" и снизить ставкуТранспорт 18 мая, 13:50
DM: оргкомитет Уимблдона не выдаст Шараповой приглашения в основную сетку турнираСпорт 18 мая, 13:49
Пушков: Трампу объявлена информационная войнаПолитика 18 мая, 13:46
Борис Дубровский распорядился разработать концепцию информационной безопасности детейНовости партнеров 18 мая, 13:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 18 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Североатлантический альянс исключает проведение боевых операций в Сирии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на Совет ЕС по обороне в Брюсселе.
"Очень важно понимать, что НАТО не принимает участие ни в каких боевых действиях. И об этом не было никаких запросов", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
При этом он подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать коалицию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. "НАТО должна продолжать поддержку коалиции, независимо от того, присоединяемся мы формально к коалиции или нет", - отметил генсек.
В настоящее время альянс снабжает коалицию разведывательной информацией, предоставляя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS (АВАКС), и обучает иракские силы безопасности.