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Мэр Кишинева оспорил в суде проведение референдума о его отставке

Международная панорама
18 мая, 13:48 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Организаторы сбора подписей за несколько дней собрали треть от нужного количества голосов

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КИШИНЕВ, 18 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ оспорил в Высшей судебной палате разрешение на подготовку к референдуму по его отставке. Об этом заявила в четверг журналистам его адвокат Татьяна Йову.

"Мы оспорили в Высшей судебной палате решение о регистрации инициативной группы по сбору подписей для организации референдума", - сказала Йову.

Сбор подписей за проведение плебисцита об отставке Киртоакэ стартовал на прошлой неделе. Всего за несколько дней его организаторы собрали уже треть от нужного количества подписей (62 тыс. - не менее 10% жителей столицы). Всего на мероприятие отводится два месяца.

Первым подпись в листах поставил президент Молдавии Игорь Додон, который выразил уверенность, что после проведения референдума кишиневцы выберут достойного мэра. По предварительным данным, референдум может пройти уже в октябре.

Киртоакэ руководит Кишиневом с 2007 года. Его критикуют за призывы к объединению с Румынией, плохие дороги, незаконные застройки и невыносимый запах из очистных сооружений города. Однако это не помешало действующему мэру с минимальным отрывом одерживать победы в трех избирательных кампаниях.

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