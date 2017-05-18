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СМИ: боевики ИГ обстреляли город Саламия на западе Сирии

Международная панорама
18 мая, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Экстремисты выпустили три снаряда по жилым домам

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили ранения при ракетном обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) города Саламия в сирийской провинции Хама.

Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, экстремисты выпустили три снаряда по жилым кварталам этого населенного пункта.

Обстрел привел к повреждениям домов.

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