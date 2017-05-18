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Европарламент одобрил резолюцию по Сирии

Международная панорама
18 мая, 14:18 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Европарламент приветствует создание международного независимого механизма для помощи в расследовании серьезных преступлений, нарушающих международное право

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© AP Photo/Jean-Francois Badias

ПАРИЖ, 18 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию по ситуации в Сирии. Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

В зале присутствовали 624 депутата, за документ проголосовали 508 человек, против - 98, воздержались - 18.

Один из худших гуманитарных кризисов

В резолюции ЕП отмечается, что "война в Сирии стала одним из худших гуманитарных кризисов, с которым столкнулся мир со времен Второй мировой войны". Конфликт в Сирии "продолжает порождать трагические последствия для сирийского народа - десятки гражданских лиц, в том числе детей, продолжают страдать от этого конфликта", говорится в документе.

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Согласно приведенной статистике более 400 тыс. человек погибли с начала сирийского конфликта в 2011 году. "Более 13,5 млн человек нуждаются в оказании чрезвычайной помощи, в том числе медицинской и продовольственной", - отмечается в резолюции. По данным Европарламента, около 6,3 млн сирийцев вынужденно покинули свои дома из-за конфликта.

В Европарламенте обеспокоены тем, что "режим прекращения огня, который вступил в силу 30 декабря 2016 года, не соблюдается, что подтверждается рядом крупных инцидентов, таких, например, как химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), предположительно совершенная режимом (президента Сирии Башара Асада)". "Европарламент осуждает эту ужасающую химическую атаку, в результате которой погибло как минимум 70 гражданских лиц", - говорится в документе.

"Мир в Сирии не может быть достигнут военным решением", - отметили в ЕП. Он призвал главу дипломатии ЕС Федерику Могерини оказать содействие, "чтобы новая стратегия по Сирии способствовала политическому урегулированию ситуации в Сирии". "Усилия по примирению должны быть приняты в самой ближайшей перспективе. Они должны получить поддержку со стороны ЕС с целью обеспечения долгосрочной стабильности", - говорится в документе.

Механизм для расследования преступлений

Европарламент также "приветствует создание международного независимого механизма для помощи в расследовании серьезных преступлений, нарушающих международное право, которые были совершены на территории Сирии с 2011 года". ЕП также поддерживает принятие меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, который был подписан во время встречи в Астане 4 мая. Европарламент отметил важность достигнутых на встрече в Казахстане договоренностей.

В резолюции также содержится призыв к России и Ирану "использовать их влияние на сирийский режим для принятия и активного поиска разумного компромисса, который положит конец гражданской войне", а к ЕС - "продолжать поддерживать умеренную оппозицию и содействовать примирению".

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