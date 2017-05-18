Радикалы пытались захватить храм Московского патриархата под Одессой

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Радикалы националистической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) пытались силой захватить храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в честь святого Иоанна Сочавского в городе Белгороде-Днестровском Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба церкви.

"Группа молодых людей в камуфляже прибыла из Одессы и начала бесчинствовать в местном горсовете. Затем радикалы направились в местный Свято-Иоанновский храм, куда пытались ворваться", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что настоятель вместе с прихожанами закрыли двери перед нарушителями общественного порядка с призывом к общественности защитить храм.

Это не первый случай захвата храмов Московского патриархата. Так, 17 мая в Хмельницкой области представители украинской националистической партии "Свобода" во главе с депутатом областного совета Виктором Бурликовым, угрожая расправой, захватили Свято-Успенский храм УПЦ МП. По словам священника, "свободовцы" также агитировали верующих Московского патриархата переходить в Киевский патриархат (КП). 15 мая представители УПЦ КП в селе Кинаховцы Тернопольской области отобрали церковь у прихожан Московского партиархата. Как сообщили в местной полиции, сторонники Киевского патриархата сломали замки входных дверей и захватили церковь.

Рейдерский захват храмов Московского патриархата

По данным депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, за последние три года на Украине были захвачены 46 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые впоследствии были переданы раскольникам.

В настоящий момент в Раде подготовлены два законопроекта, по которым могут запретить УПЦ МП и отобрать у нее приходы. Уже более 300 тыс. украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде законопроектов, которые поставят деятельность церкви под контроль государства, а Украинскую православную церковь могут оторвать от Московского патриархата.

Украинцы призывают остановить законодательный произвол и дискриминацию как Украинской православной церкви, так и других религиозных организаций в стране. С призывом к пастве собирать подписи против принятия законопроектов обратились архипастыри Одесской, Запорожской, Кировоградской, Вознесенской, Тульчинской и других епархий УПЦ. Утром 18 мая представители приходов и монастырей разных епархий УПЦ намерены собраться под стенами украинского парламента, чтобы провести молебен "о вразумлении народных депутатов".

Комментируя законопроекты, Вадим Новинский заявил, что власть пытается таким образом узаконить рейдерские захваты приходов Украинской православной церкви раскольниками Киевского патриархата. "Это очень вредные законы, которые способны разжечь в стране межрелигиозную войну. Они несут колоссальный вред Украине", - отметил он.