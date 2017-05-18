Украинский парламент частично отменил "закон Савченко"

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КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента проголосовали за отмену действия "закона Савченко" в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
За соответствующий проект закона проголосовали 227 депутатов при минимально требуемых 226.
"Зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения за преступления небольшой и средней тяжести производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы", - сказано в проекте закона. - Во всех остальных случаях такое зачисление будет производиться из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы".
В конце 2015 года Верховная рада приняла закон авторства Надежды Савченко "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания". Согласно ему, один день в следственном изоляторе приравнивался к двум дням в тюрьме независимо от статьи, по которой обвиняется подозреваемый.
Позднее министр юстиции Павел Петренко заявлял, что на Украине резко возросла преступность в связи с действием закона, позволяющим преступникам досрочно выходить на свободу. Он привел данные по состоянию на октябрь 2016 года, согласно которым по "закону Савченко" в целом подлежат освобождению 35 тысяч человек и уже освобождено 8,5 тысячи. По данным главы Минюста, "за несколько месяцев 906 лиц совершили повторно тяжкие и особо тяжкие преступления: 27 умышленных убийств, 12 изнасилований, 670 краж, 172 грабежа, 68 разбоев, 43 мошенничества, 23 хулиганства".