Американское расследование изучает данные о контактах команды Трампа с РФ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники предвыборной команды Дональда Трампа поддерживали контакты с представителями России в течение семи месяцев до выборов президента США. С таким утверждением выступило агентство Reuters в очередной публикации на эту тему, основанной на информации, полученной от бывших и действующих американских официальных лиц, осведомленных о ходе расследования предполагаемых связей между окружением Трампа и РФ, которое ведут ФБР и комитеты обеих палат Конгресса США.

Москва призывала Трампа к прагматизму

По данным источников, расследование располагает данными о 18 контактах - телефонных разговорах и сообщениях по электронной почте - между представителями России и предвыборного штаба Трампа. В их числе был генерал Майкл Флинн, которого Трамп после прихода к власти назначил своим помощником по национальной безопасности, а затем отправил в отставку.

По данным Reuters, сотрудники предвыборного штаба Трампа с апреля по ноябрь 2016 года обсуждали с представителями России или лицами, которых американская сторона считает близкими к российскому руководству, взаимоотношения между РФ и США в случае победы республиканского кандидата на выборах. Речь шла об улучшении российско-американских экономических отношений, которым был нанесен урон в результате санкций, введенных администрацией Барака Обамы, о сотрудничестве в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, а также об отношениях двух стран с Китаем.

Источники Reuters также сообщили о содержании разговоров между Флинном и послом России в США Сергеем Кисляком, которые имели место после выборов американского президента, состоявшихся 8 ноября. По данным агентства, они обсуждали вопрос об установлении канала связи между Трампом и президентом России Владимиром Путным в обход сотрудников американских ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности, враждебно настроенных в отношении перспективы улучшения российско-американских отношений.

Российские представители в ходе контактов с членами команды Трампа выступали за прагматичный подход в отношениях двух стран, направленный на поиск взаимопонимания на основе общих экономических и других интересов, сообщили источники.

Признаков сговора не обнаружено

Источники, осведомленные о содержании записей о контактах между представителями России и команды Трампа, заявили агентству Reuters, что в ходе их изучения не обнаружили никаких свидетельств существования сговора, противоправных или неправомерных действий. Участники предыдущих американских президентских кампаний заявили агентству, что контакты представителей предвыборных штабов кандидатов с иностранными официальными лицами не являются чем-то необычным, однако высказали мнение, что частота, с которой члены команды Трампа обменивались мнениями с представителями РФ, является необычной.

Как отмечает агентство, обнародование этих данных может усилить давление на Трампа и его помощников, от которых ФБР и Конгресс могут потребовать предоставления полного отчета о предполагаемых контактах с российскими официальными лицами. Члены комитетов по разведке Палаты представителей и Сената США обратились в ЦРУ и АНБ США с просьбой изучить расшифровки разговоров и другие документы, относящиеся к предполагаемым контактам команды Трампа с РФ, отмечает Reuters.

Россия против "политической шизофрении"

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент России Владимир Путин, выступая 27 октября 2016 года на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их истерией.

Комментируя сообщения про якобы выданные Трампом секреты министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, президент Путин высказал мнение, что в США развивается политическая шизофрения. "Мы в то же самое время видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", - сказал Путин в минувшую среду на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января 2017 года, комментируя выводы американских спецслужб о якобы имевших место попытках России вмешаться в предвыборную американскую кампанию, назвал их беспочвенными и любительскими.