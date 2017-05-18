Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американское расследование изучает данные о контактах команды Трампа с РФ

Международная панорама
18 мая, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По данным источников, расследование располагает данными о 18 контактах - телефонных разговорах и сообщениях по электронной почте - между представителями России и предвыборного штаба Дональда Трампа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники предвыборной команды Дональда Трампа поддерживали контакты с представителями России в течение семи месяцев до выборов президента США. С таким утверждением выступило агентство Reuters в очередной публикации на эту тему, основанной на информации, полученной от бывших и действующих американских официальных лиц, осведомленных о ходе расследования предполагаемых связей между окружением Трампа и РФ, которое ведут ФБР и комитеты обеих палат Конгресса США.

Москва призывала Трампа к прагматизму

По данным источников, расследование располагает данными о 18 контактах - телефонных разговорах и сообщениях по электронной почте - между представителями России и предвыборного штаба Трампа. В их числе был генерал Майкл Флинн, которого Трамп после прихода к власти назначил своим помощником по национальной безопасности, а затем отправил в отставку.

По данным Reuters, сотрудники предвыборного штаба Трампа с апреля по ноябрь 2016 года обсуждали с представителями России или лицами, которых американская сторона считает близкими к российскому руководству, взаимоотношения между РФ и США в случае победы республиканского кандидата на выборах. Речь шла об улучшении российско-американских экономических отношений, которым был нанесен урон в результате санкций, введенных администрацией Барака Обамы, о сотрудничестве в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, а также об отношениях двух стран с Китаем.

Источники Reuters также сообщили о содержании разговоров между Флинном и послом России в США Сергеем Кисляком, которые имели место после выборов американского президента, состоявшихся 8 ноября. По данным агентства, они обсуждали вопрос об установлении канала связи между Трампом и президентом России Владимиром Путным в обход сотрудников американских ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности, враждебно настроенных в отношении перспективы улучшения российско-американских отношений.

Российские представители в ходе контактов с членами команды Трампа выступали за прагматичный подход в отношениях двух стран, направленный на поиск взаимопонимания на основе общих экономических и других интересов, сообщили источники.

Признаков сговора не обнаружено

Источники, осведомленные о содержании записей о контактах между представителями России и команды Трампа, заявили агентству Reuters, что в ходе их изучения не обнаружили никаких свидетельств существования сговора, противоправных или неправомерных действий. Участники предыдущих американских президентских кампаний заявили агентству, что контакты представителей предвыборных штабов кандидатов с иностранными официальными лицами не являются чем-то необычным, однако высказали мнение, что частота, с которой члены команды Трампа обменивались мнениями с представителями РФ, является необычной.

Как отмечает агентство, обнародование этих данных может усилить давление на Трампа и его помощников, от которых ФБР и Конгресс могут потребовать предоставления полного отчета о предполагаемых контактах с российскими официальными лицами. Члены комитетов по разведке Палаты представителей и Сената США обратились в ЦРУ и АНБ США с просьбой изучить расшифровки разговоров и другие документы, относящиеся к предполагаемым контактам команды Трампа с РФ, отмечает Reuters.

Россия против "политической шизофрении"

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент России Владимир Путин, выступая 27 октября 2016 года на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их истерией.

Комментируя сообщения про якобы выданные Трампом секреты министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, президент Путин высказал мнение, что в США развивается политическая шизофрения. "Мы в то же самое время видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", - сказал Путин в минувшую среду на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января 2017 года, комментируя выводы американских спецслужб о якобы имевших место попытках России вмешаться в предвыборную американскую кампанию, назвал их беспочвенными и любительскими.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
Персоны
Флинн, Майкл Трамп, Дональд Кисляк, Сергей Иванович Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Американское расследование изучает данные о контактах команды Трампа с РФ
5
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Европарламент одобрил резолюцию по Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама