СМИ: курдские бойцы ликвидировали форпост ИГ к востоку от Ракки

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БЕЙРУТ, 18 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) взяли штурмом форпост террористов в Хамрат-эль-Ганеме к востоку от города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство Firat, этот населенный пункт полностью очищен от банд экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
В результате проведенной операции курдские ополченцы и воины арабских племен, входящие в СДС, уничтожили десятки наемников в рядах ИГ.
Арабо-курдские отряды освободили также после двух дней осады поселок Бадир в 6 км к востоку от Ракки и продолжают наступление на этом участке фронта. К западу от провинциального центра они выбили противника из селений Андалус и Мазлюм, которые находятся на расстоянии 23 км от Ракки.
Террористы препятствуют эвакуации мирного населения из окруженных районов и обстреливают колонны беженцев, направляющиеся на освобожденную СДС территорию. По информации Фират, один человек погиб, еще пять получили сегодня ранения в результате обстрела боевиков ИГ и были доставлены курдскими ополченцами в полевой госпиталь.