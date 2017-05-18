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Врач Ара Баблоян избран спикером нового парламента Армении

Международная панорама
18 мая, 15:36 дата обновления: 18 мая, 16:04 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

За кандидатуру Баблояно проголосовало 88 из 105 депутатов

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ЕРЕВАН, 18 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Известный хирург-нефролог, доктор медицинских наук, профессор Ара Баблоян избран председателем парламента - Национального собрания Армении нового созыва. В ходе закрытого (тайного) голосования за него проголосовало подавляющее большинство депутатов - 88 из 105.

Ара Саенович Баблоян родился 5 мая 1947 года в Ереване в семье врачей. В 1971 году окончил педиатрический факультет Ереванского государственного медицинского университета. В 1987 году защитил докторскую диссертацию в Ленинградском институте педиатрии, профессор. В 1991 году впервые в Армении осуществил пересадку почки ребенку.

В 1991-1997 гг. был министром здравоохранения страны. С 2007 года избирается депутатом парламента, возглавляет Постоянную комиссию по социальным вопросам, здравоохранению и охране природы, Постоянную комиссию по вопросам здравоохранения, материнства и детства.

С 2012 года состоит в Республиканской партии Армении (РПА). Является членом совета этой правоконсервативной политической силы, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян.

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