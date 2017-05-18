СМИ: боевики ИГ убили 20 мирных жителей в провинции Хама

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) расправились над 20 мирными жителями в районе Акариб-эс-Сафия в сирийской провинции Хама, сообщает агентство SANA со ссылкой на медицинский источник.
По его данным, утром боевики ворвались в одну из деревень восточнее города Сальмия и устроили массовую расправу над местными жителями.
Среди погибших, согласно сведениям агентства, есть женщины и дети. Как отмечает агентство, сейчас правительственные силы восстановили контроль над населенным пунктом.
Ранее SANA сообщило, что сирийские войска и ополченцы отбили атаки боевиков ИГ в районе Акариб-эс-Сафия. По данным газеты "Аль-Ватан", террористы пытаются прорваться к шоссе Ханасир - Атрая - Сальмия, которое связывает Алеппо с Хамой, причем 12 мая они уже пытались перерезать эту автотрассу. Ожесточенные бои с боевиками продолжаются у населенного пункта Эль-Махдум.
Также ранее SANA сообщило о ракетном обстреле боевиками жилых кварталов города Сальмия, в результате которого пострадали два человека.