Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Освобожден один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Белоруссии

Международная панорама
18 мая, 16:14 UTC+3 МИНСК МИНСК 18, мая. /ТАСС

По данным правозащитников, под стражей остаются 17 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Руководитель белорусского клуба "Патриот" (Бобруйск, Могилевская область) Николай Михальков, проходящий по делу о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии, освобожден из следственного изолятора. Об этом сообщили в четверг представители незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра (ПЦ) "Весна".

"Руководитель бобруйского клуба "Патриот" Николай Михальков отпущен на свободу", - отметили правозащитники. В Комитете государственной безопасности не комментируют ход расследования уголовного дела о подготовке массовых беспорядков и формировании незаконного вооруженного формирования.

В ПЦ "Весна" напомнили, что Михальков был задержан 24 марта, ему было предъявлено обвинение по статье УК Белоруссии о массовых беспорядках. По этой же статье обвинялся сын Михалькова Ян, который был отпущен из СИЗО 1 мая. Правозащитники утверждают, что Михальковым и еще одному задержанному по делу о массовых беспорядках не предъявлялись обвинения в формировании незаконного вооруженного формирования. По данным правозащитников, под стражей остаются 17 человек.

КГБ Белоруссии в марте возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках, в рамках его расследования было задержано около 30 человек, некоторые позднее были отпущены из СИЗО. Сообщалось, что задержанные принадлежат к незарегистрированным организациям "Белый легион" и "Молодой фронт". В апреле КГБ возбудил уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования. Тогда обвинение в этом было предъявлено 20 лицам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
2
Польская компания требует от ЕК оштрафовать "Газпром"
3
Путин и Макрон обсудили возможности предстоящих личных контактов
4
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
5
ФССП опубликовала памятку о том, как вести себя с коллекторами
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама