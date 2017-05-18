Освобожден один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Белоруссии

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Руководитель белорусского клуба "Патриот" (Бобруйск, Могилевская область) Николай Михальков, проходящий по делу о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии, освобожден из следственного изолятора. Об этом сообщили в четверг представители незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра (ПЦ) "Весна".

"Руководитель бобруйского клуба "Патриот" Николай Михальков отпущен на свободу", - отметили правозащитники. В Комитете государственной безопасности не комментируют ход расследования уголовного дела о подготовке массовых беспорядков и формировании незаконного вооруженного формирования.

В ПЦ "Весна" напомнили, что Михальков был задержан 24 марта, ему было предъявлено обвинение по статье УК Белоруссии о массовых беспорядках. По этой же статье обвинялся сын Михалькова Ян, который был отпущен из СИЗО 1 мая. Правозащитники утверждают, что Михальковым и еще одному задержанному по делу о массовых беспорядках не предъявлялись обвинения в формировании незаконного вооруженного формирования. По данным правозащитников, под стражей остаются 17 человек.

КГБ Белоруссии в марте возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках, в рамках его расследования было задержано около 30 человек, некоторые позднее были отпущены из СИЗО. Сообщалось, что задержанные принадлежат к незарегистрированным организациям "Белый легион" и "Молодой фронт". В апреле КГБ возбудил уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования. Тогда обвинение в этом было предъявлено 20 лицам.