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В Конгрессе США попросили журналистов прекратить "агрессивно преследовать" сенаторов

Международная панорама
18 мая, 17:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В связи с этим журналистам напомнили, что "метро, эскалаторы и площадки перед лифтами не являются зоной, отведенной для подходов прессы"

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. В американском Конгрессе решили напомнить журналистам, что излишняя назойливость и стремление получить комментарии сенаторов любой ценой мешают работе законодательного органа и даже создают угрозы безопасности.

Работающие в Капитолии корреспонденты печатных и электронных СМИ прекрасно осведомлены о том, где и как "ловить" нужного им члена Конгресса, чтобы задать свои вопросы - это можно сделать рядом со входом в зал заседаний или после слушаний в том или ином комитете. Кроме того, для общения с прессой отведены специальные места со стендами под микрофоны, а для полноценных пресс-конференций у обеих палат есть отдельные залы.

Несмотря на это журналисты уже давно облюбовали большое помещение на подвальном этаже, куда приходят электропоезда собственного миниметро, имеющегося в Конгрессе США. Небольшие вагончики постоянно курсируют под землей между Капитолием и зданиями Сената и Палаты представителей, где находятся рабочие кабинеты законодателей. В ожидании ньюсмейкеров на станции подземки в главном здании постоянно собирается толпа журналистов (иногда с телекамерами), которые окружают того или иного сенатора, следуют за ним до лифтов и занимают при этом почти все свободное пространство.

"Число репортеров в Капитолии достигло своего предела, особенно в зоне метро, - говорится в письме, направленном в среду СМИ директорами пресс-галерей Конгресса. - Скопления людей мешают вашим же журналистам выполнять свои обязанности, это также негативно влияет на работу Сената".

"Мы понимаем, что интерес к освещению деятельности Сената возрос. Тем не менее, мы беспокоимся по поводу общей безопасности. Следуя за сенаторами, журналисты становятся большой и агрессивной группой. Мы боимся, что кто-нибудь пострадает", - отмечается в послании. В нем указано, что служба безопасности Конгресса не приветствует такое положение дел.

В связи с этим журналистам напомнили, что "метро, эскалаторы и площадки перед лифтами не являются зоной, отведенной для подходов прессы". Авторы письма выразили надежду на понимание, предупредив, что профильные службы Сената могут вмешаться, если толпа у поездов будет слишком большой. От Палаты представителей таких предупреждений пока не поступало.

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