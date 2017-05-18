Работа бразильской биржи приостановлена после снижения котировок более чем на 10%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу упал на 10,48%, после чего торги были приостановлены. Как сообщил интернет-портал UOL, специалисты связывают сложившуюся ситуацию со скандалом, в который оказался вовлечен президент страны Мишел Темер.

Курс доллара США по отношению к бразильскому реалу - национальной валюте крупнейшей южноамериканской страны - вырос на 9,46% и составил 3,43 реала за единицу американской валюты.

Накануне бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

После этого депутат от оппозиционной партии "Реди" Алессандру Молон направил председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте Темера. Согласно бразильскому законодательству, именно спикер должен принять к рассмотрению или отклонить запрос об отстранении от должности президента страны.