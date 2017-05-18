Украина возбудила дело против Сталина и Берии за депортацию крымских татар

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Украинская прокуратура заявила, что собрала доказательства для обвинения руководителей СССР Иосифа Сталина и Лаврентия Берии в депортации крымских татар в 1944 году. Об этом говорится на сайте ведомства.

Расследование началось еще в декабре 2015 года так называемой прокуратурой по делам Крыма в Киеве.

"На данный момент собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений, и на данный момент подготовлены проекты обвинений в совершении уголовного преступления по части 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (совершение геноцида) Сталину Иосифу Виссарионовичу и Берии Лаврентию Павловичу", - заявил прокурор по делам Крыма Гюндюз Мамедов, добавив, что "будут установлены и другие участники" преступления.

Выселение крымских татар с территории Крымской АССР (в составе РСФСР) по решению Государственного комитета обороны СССР было проведено НКВД в мае 1944 года. Официально выселение было обосновано фактами участия крымских татар "в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии в период Великой Отечественной войны". Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена в феврале 1954 года на основании указа Президиума Верховного Совета СССР.

В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению. В 1991 году в Российской Федерации был принят закон "О реабилитации репрессированных народов". В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско- татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

Крымско-татарская карта в политике Киева

Крымско-татарская карта активно разыгрывается властями Украины после воссоединения весной 2014 года Крыма с Россией. В одном из своих выступлений президент Петр Порошенко назвал крымских татар "форпостом украинскости" в Крыму, выразив сожаление, что Киев не пошел на "создание крымско-татарской автономии раньше".

Комментируя подобные заявления, бывший вице-премьер Республики Крым Руслан Бальбек (ныне замглавы комитета Госдумы по делам национальностей) подчеркнул, что все "23 года украинского периода (1991 - 2014) со стороны Киева были только обещания и эксплуатация крымско-татарского фактора".

В апреле 2017 года заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил: "Если говорить о крымских татарах, то в течение более 20 лет независимости Украина не сделала ничего для улучшения их положения, несмотря на многочисленные рекомендации международных правозащитных механизмов. Лишь теперь Киев стал активным поборником их прав на международной арене, пытаясь использовать эту тематику в своих политических целях".