Карен Карапетян вновь возглавил правительство Армении

ЕРЕВАН, 18 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Президент Армении в четверг назначил Карена Карапетяна премьер-министром Армении. Указ руководителя республики Сержа Саргсяна распространила его пресс-служба.

"Назначить Карена Карапетяна премьер-министром Республики Армения", - говорится в указе.

Утром правительство Армении подало в отставку, которая была принята президентом республики. Отставка правительства Армении - требование конституции республики: кабинет министров уходит в отставку в день первого заседания нового парламента страны. Национальное собрание Армении VI созыва, избранное по итогам выборов 2 апреля, провело свое первое заседание.

Согласно конституции, сроки формирования нового правительства - в течение 20 дней с момента назначения главы кабинета министров.