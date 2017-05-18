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Ягланд и Лавров пошутили на тему скандалов вокруг встречи главы МИД РФ с Трампом

Международная панорама
18 мая, 18:11 UTC+3 НИКОСИЯ НИКОСИЯ 18, мая. /ТАСС

Глава МИД РФ прибыл в Никосию, где он примет участие в очередной сессии комитета министров Совета Европы, а также проведет переговоры с кипрским руководством

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НИКОСИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым пошутили на тему недавней встречи российского министра с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"У вас не возникнет никаких проблем с этими фотографиями", - сказал Ягланд Лаврову, указывая на фоторепортеров, снимавших протокольную часть встречи.

"Это будет зависеть от того, какие секреты Вы мне поведаете", - с улыбкой ответил глава МИД РФ.

Лавров прибыл в Никосию, где он примет участие в очередной сессии комитета министров Совета Европы, а также проведет переговоры с кипрским руководством.

Встреча Лаврова с Трампом 10 мая вызвала сразу два скандала. Неожиданно бурную реакцию американских СМИ вызвал фоторепортаж со встречи, подготовленный фотокорреспондентом ТАСС Александром Щербаком. Некоторые издания возмутились, что на протокольную часть встречи допустили только российского фотографа, а когда выяснилось, что фотограф Белого дома также вел съемку, ряд СМИ сообщили, что в администрации Трампа возмущены появлением фото в открытом доступе. При этом в Белом доме претензий к работе Щербака не выдвигали.

В понедельник, 15 мая, газета The Washington Post заявила, что Трамп мог поделиться с Лавровым и также участвовавшим во встрече послом РФ в США Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией о планах террористов. В Белом доме заявили, что обсуждение террористической угрозы Трампом и Лавровым было более чем уместным.

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