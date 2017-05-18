Рада сняла с рассмотрения скандальные антицерковные законопроекты

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Антицерковные законопроекты, посягающие на свободу вероисповедания граждан и допускающие вмешательство государства в деятельность церкви, сняты с повестки дня Верховной рады. Об этом сообщил в четверг лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Это победа украинского общества. Но власть должна навсегда снять такие вопросы с повестки дня", - заявил он.

Комментируя сегодняшние события в Раде, политик отметил, что задолго до 18 мая - дня, на который было запланировано голосование по "антицерковным" законопроектам, прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) обращались к украинским парламентариям с просьбой не принимать эти скандальные законопроекты.

"По данным УПЦ МП, в мае 2017 года под обращением с призывом остановить законодательный произвол и прекратить дискриминацию церквей было собрано более 300 тысяч подписей украинских граждан. Во всех регионах Украины в православных церквях проходили молебны и молитвенные стояния", - отметил Медведчук, добавив, что сегодня около 10 тысяч верующих Украинской православной церкви из разных епархий собрались под стенами Рады на молебен.

Политик также подчеркнул, что за УПЦ МП вступился Всемирный совет церквей (ВСЦ) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который обратился за помощью к главам государств "нормандской четверки", предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН и генеральному секретарю ВСЦ.

В итоге, отметил Медведчук, власть все же была вынуждена прислушаться к мнению миллионов прихожан УПЦ МП - единственной канонической православной церкви на Украине. "Скандальные законопроекты были сняты с рассмотрения. И в интересах власти: снять их с повестки дня раз и навсегда", - подчеркнул он.

Скандальные законопроекты

На сегодняшнем заседании Рада планировала рассмотреть два церковных законопроекта - номер 4511 и номер 4128, подготовленные рядом депутатов от парламентской коалиции. По мнению экспертов, эти проекты документов противоречат нормам Конституции и международного права в сфере гарантии свободы вероисповедания.

В первом из них, авторами которого выступили представители коалиции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", предлагалось назначать митрополитов и епископов религиозными организациями только по согласованию с органами власти.

Кроме того, в одной из статей документа было прописано, что если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами, находящимися в России, власть наделяется правом вообще ее запретить на территории Украины. Данная статья, в первую очередь касается УПЦ МП, которая подчинена и входит в состав Русской православной церкви.

В Главном научно-экспертном управлении аппарата Верховной рады выступили с жесткой критикой этого документа. Юристы вынесли однозначный вердикт - отклонить законопроект, как нарушающий Конституцию и действующие на Украине законы.

Аналогичные выводы касаются и второго законопроекта, подготовленного депутатами "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко" и "Самопомощи". В нем парламентарии предложили внести в статью 8 закона "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, по решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

Комментируя законопроекты, депутат Рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что таким образом власть пытается узаконить рейдерские захваты приходов канонической православной церкви. "Это очень вредные законы, которые способны разжечь в стране межрелигиозную войну. Они несут колоссальный вред Украине", - отметил депутат.

Новинский напомнил, что за последние три года на Украине было захвачено 46 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые вследствие были переданы Киевскому патриархату. "Это было сделано незаконно и суды постепенно возвращают здания церквей законным хозяевам. Сейчас отдельные депутаты хотят ввести так называемую самоидентификацию", - пояснил депутат, не исключив создание бригад, "которые в камуфляже, в масках и балаклавах будут колесить по стране, созывать сборы приходов и переводить церкви уже на законных основаниях в Киевский патриархат под прикрытием властей".

Ситуация с православием на Украине

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь.

Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви независимой от Московского патриархата. В 2008 году экс-президент Украины Виктор Ющенко пытался получить поддержку константинопольского патриарха Варфоломея. Но вселенский патриарх не дал своего благословения на каноническое отделение украинской православной церкви.

В последнее время Киевский патриархат проводит крайне агрессивную политику по отношению к приходам Украинской православной церкви Московского патриархата, системный характер приобрел захват храмов УПЦ МП, власти Украины всячески препятствуют развитию церкви. По данным УПЦ МП, за последние два года она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.